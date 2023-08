Mercato Juve | Elkann sogna una formazione fortissima per il 2024: guarda

La sessione estiva del calciomercato della Juventus non è stata sicuramente incredibile. Il motivo è semplice: l'approdo di Giuntoli alla Juve è stato tardivo e anche per questa ragione non è stato semplice pianificare al meglio tutte le mosse da portare a termine in tempi relativamente brevi. Questo, anche per un altro motivo: prima di tutto c'era da cedere e dunque, da vendere. Altra operazione non proprio semplicissima in una rosa come quella Juventina. Ma ora, si guarda avanti.