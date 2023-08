Caso Juve-Bologna, l’AIA: “Errore evidente”. Il retroscena e il possibile stop

Il rigore non concesso per il fallo di Iling Junior su Ndoye nel finale di Juve-Bologna ha scatenato non poche polemiche. Intervenuta ai microfoni dell'ANSA, l'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha detto: "Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var. Lo sbaglio è chiaro".