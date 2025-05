Giannichedda: “Juve costruita per vincere ma non in forma”

Giuliano Giannichedda ha parlato del momento della Juventus: per l'ex calciatore, i bianconeri non sarebbero attualmente al top della forma

Intervistato per TJ, Giuliano Giannichedda ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Lazio e Juventus. Ecco le sue parole: “In queste sfide bisogna essere anche un po’ fortunati, perché l’importante è arrivare sempre con i giocatori migliori nelle giuste condizioni. La Juve non arriva con la miglior forma e c’è qualcuno ancora in infermeria, questo obbligherà Tudor a qualche defezione forzata. Ma comunque la rosa dei bianconeri può sopperire a queste assenze, sono sicuro che scenderanno in campo con l’intenzione di vincere. Mi aspetterò all’inizio un saluto per un allenatore che ha fatto bene, ma poi ognuno tiferà per i propri colori”.

Giannichedda: “Per la Juve obiettivo minimo. La Lazio ha fatto un grande campionato”

L'ex calciatore ha proseguito: "Lazio-Juve varrà tantissimo, sappiamo quanto i due club ambiscano ad entrare in Champions non solo per il prestigio ma anche per programmare a livello economico i prossimi anni. Un passo falso di una delle due significherebbe abbandonare l'idea di arrivare quarti. Sono due squadre diverse, la Juve pur cambiando tantissimo è stata costruita per provare a vincere. La Champions, nelle ambizioni della società, è da considerarsi l'obiettivo minimo. La Lazio, invece, ha fatto un grandissimo campionato e si sta giocando un posto nell'Europa che conta. E' giusto che ci provi".