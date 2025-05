Pedro: “Lazio-Juve è una partita da dentro o fuori”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante della Lazio Pedro ha parlato della sfida contro la Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’attaccante della Lazio Pedro ha parlato della sfida contro la Juve: “È una partita da dentro o fuori, inutile girarci attorno, almeno per noi. Solo vincendo ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti. Non sarebbe ancora fatta perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive (con Inter e Lecce, ndr), però faremmo un passo importante in quella direzione. Qualificazione in Champions? Sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un’annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie”.

Pedro ha già battuto la Juve in finale di Champions League nel 2015: "Speriamo di fare il bis. La squadra bianconera è un avversario sempre difficile, quest'anno ha avuto parecchie difficoltà, ma resta una formazione di grande livello. Tudor le ha dato una maggiore compattezza. È un ottimo allenatore, noi l'abbiamo avuto nella parte finale della scorsa stagione ed abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo. È uno che pretende tanto, ma che dà anche tanto. Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno".