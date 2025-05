Lazio-Juve, le probabili formazioni: ancora Kolo dal 1′

Le probabili formazioni scelte da Baroni e Tudor in vista della sfida di Serie A tra Lazio e Juve: tutte le scelte

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna la Juve si prepara a sfidare la Lazio nella terzultima giornata di Serie A. I bianconeri sono al momento quarti in classifica con 63 punti ma a parimerito proprio con i biancocelesti e la Roma, con i rossoblù di Italiano a 62. La lotta Champions è quindi ancora apertissima e vincere contro la squadra di Tudor sarà fondamentale. Vietati errori. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

Lazio-Juve, le probabili formazioni

In vista del match la Juve si prepara a scendere in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, con Savona, Veiga e Kalulu a comporre la linea di difesa. Sulle fasce i favoriti sono Weah e McKennie mentre a centrocampo non si toccano Locatelli e Thuram. Sulla trequarti assente Yildiz per squalifica: pronti quindi dal primo minuto Nico Gonzalez e Conceicao. I due agiranno a supporto di Kolo Muani, favorito per una maglia da titolare. Vlahovic e Koopemeiners non sono infatti ancora tornati in gruppo e la loro presenza contro i biancocelesti è quindi da considerarsi a rischio.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Conceiçao; Kolo Muani. All. Tudor.

