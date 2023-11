Gambelli: “La Juventus è una squadra solidissima, il bel gioco…”

Riccardo Gambelli, scritto e piccolo azionista del club, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del match con la Fiorentina.

Riccardo Gambelli, scrittore e piccolo azionista della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a Juventunews24. Ecco le sue parole: "Vedremo spesso una Juve altalenante quest’anno. Abbiamo visto belle partite con Lazio e Verona, ma anche altre come quella con la Fiorentina in cui la Juve gioca non col catenaccio, ma in maniera difensiva.

Parliamoci chiaro: al centrocampo manca qualità e il problema è ormai atavico. Domenica è stata una partita in cui la Juve ha faticato a costruire, mentre la Fiorentina ha fatto una bellissima gara a centrocampo. La considero però una partita sterile quella della Viola, con 50 cross per la punta che non ha conquistato un pallone…

La difesa bianconera è stata meravigliosa e direi che il bel gioco non porta a niente. Ci sono gli estimatori del bel gioco che non avranno gradito la partita e altre volte ancora non la gradiranno, ma la Juve quest’anno alternerà belle partite a partite difensive. Io comunque ho visto una squadra molto solida dietro".

