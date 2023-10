Gambelli: “Convinto che Elkann non venderà la Juventus”

Riccardo Gambelli ha parlato della possibile cessione della società della Juventus: per il giornalista non sarebbe la volontà di John Elkann

Intervistato per Fuori di Juve, Riccardo Gambelli ha approfondito le vicende societarie della Juventus dopo gli ultimi avvenimenti. La tesi del giornalista sarebbe che John Elkann non intenderebbe cedere la maggioranza delle quote del club. A dimostrarlo sarebbe la decisione di aumentare il capitale societario, mentre intanto presumibilmente verranno cercati soci di minoranza. Ecco le sue parole:

“Sono da sempre convinto che John non voglia cedere il club, malgrado se ne parli da diversi mesi. Probabilmente il numero uno della Exor cercherà un socio di minoranza importante, ma non si priverà della Juve, per rispetto della volontà del nonno, l'Avvocato Gianni e in generale della famiglia Agnelli. L'inaugurazione della nuova sala trofei smentisce chi crede che Elkann non sia interessato alla società bianconera, anzi dimostra che ci tiene alle vittorie. Mi ha colpito questa fiducia ad Allegri, significa che al 99% il tecnico resterà almeno fino alla scadenza naturale dl suo contratto e sono felice di aver visto la Curva inneggiare Max durante il derby. E' tornato il tifo, dico basta a queste guerre tra pro e anti Allegri, davanti a tutto c'è la Juve. Perlatro l'allenatore livornese è quello che vinto più gare di tutto nell'era dei tre punti. Rispetto all'aumento di capitale, voterò a favore come ho fatto nei precedenti due”.