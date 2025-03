Fiorentina-Juventus 3-0: rivivi il LIVE

La Juventus sfida la Fiorentina in una partita complicata, per rivalità e momento critico. Segui il LIVE su Juvenews.

La Juventus affronta la Fiorentina in una sfida molto sentita, in un contesto complicato per la rivalità e la mancanza di risultati. Segui il LIVE su Juvenews.

La due squadra iniziano il riscaldamento

INIZIO PRIMO TEMPO

1′ – Inizia il match.

9′ – Kolo Muani perde il tempo e non riesce a calciare. Occasione sprecata.

16′ – Su sviluppi da calcio d’angolo Gosens tira al volo e segna. 1-0 per la Viola.

18′- Uno-due terrificante per i gigliati: imbucata di Fagioli per Mandragora, abile a incrociare.

25′ – Juve che sta provando ad alzare il baricentro, ma le occasioni latitano.

45′ – Giallo per Locatelli sul finire del primo tempo.

Secondo tempo

46′- Inizia la ripresa.

54′ – Notte fonda per la Juve: Gudmundsson firma il 3-0 su assist di Fagioli.

59′ – Cambi per la Juve: dentro Cambiao e Alberto Costa, fuori Renato Veiga e Nico.

67′ – Buona azione di Cambiaso, ma Gosens salva tutto.

73′- Ammoniti Ranieri e Weah.

74′ – Altri cambi per la Juve: fuori Kelly e Weah, dentro Gatti e Conceicao.

77′ – Primi cambi per la Fiorentina: fuori Gudmundsson e Ranieri, dentro Beltran e Comuzzo.

81′ – Giallo per Thuram.

86′ – Infortunio per Cambiaso: entra Mbangula al suo posto. Fuori anche Fagioli, al suo posto Folorunsho.

88′ – Sostituzioni per la Fiorentina: entrano Adli e Zaniolo, escono Cataldi e Kean.

90+2′- Termina il match.