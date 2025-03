Fiorentina-Juve, le probabili formazioni: Motta rivoluziona la squadra

Le ultime novità sulle probabili formazioni scelte da Motta e Palladino in vista della sfida tra Fiorentina e Juve

Ogni partita vale tre punti ma ci sono incontri che valgono molto più di altri e quello contro la Fiorentina per storia, classifica e momento di forma è di certo uno di questi. La Juve non potrà permettersi di sbagliare perchè in palio c’è il quarto posto in classifica e forse anche la panchina di Thiago Motta. Ma come scenderanno in campo le due squadre?

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve

L’allenatore bianconero prepara il consueto 4-2-3-1, senza particolari novità di formazione. In porta si scalda il solito Di Gregorio, con Kalulu, Kelly, Veiga e Weah a comporre la linea di difesa a quattro. A centrocampo pronti Thuram e Locatelli, con Koopmeiners, McKennie e Nico Gonzalez sulla trequarti a supporto di Kolo Muani unica punta. In panchina quindi Vlahovic, così come Yildiz, Mbangula e il recuperato Conceicao. Dovrebbero tornare a disposizione anche Savona e Rouhi, finalmente di ritorno dai rispettivi infortuni

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Veiga, Weah; Locatelli, Thuram; Koopmeiners, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta

Nel frattempo arriva una grossa novità di mercato: la Juve valuta un addio clamoroso <<<