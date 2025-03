Juve, Elkann e il messaggio a Thiago Motta: il retroscena

Il retroscena tra John Elkann e Thiago Motta dopo la sconfitta contro l'Atalanta: il messaggio della dirigenza bianconera

Che sia in amore o altro, nella vita spesso è questione di fiducia, quella che Thiago Motta sente di avere da parte della dirigenza della Juve nonostante il periodo difficile. Come raccontato da Tuttosport, infatti, pare che dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta John Elkann, che si trova in Brasile per lavoro, abbia scritto all’allenatore bianconero proprio per rassicurarlo. Un messaggio chiaro di vicinanza che si spera abbia dato la giusta spinta alla squadra in vista della delicata sfida contro la Fiorentina.

Juve, le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa Thiago Motta ha spiegato: "Dimissioni in caso di mancata Champions? Penso solo alla Fiorentina. Ho la totale fiducia da parte della società. Mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Siamo concentrati solo sulla Fiorentina. Più preoccupato per il mio futuro o per il quarto posto? Il mio futuro non è la priorità. La priorità oggi è la squadra, è la partita di domani. Nel nostro mestiere l'allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così. Io per primo mi metto sempre in discussione, faccio analisi quotidiane. La cosa più difficile ma importante è mantenere la calma e rimanere lucidi. Per capire dove possiamo migliorare. Questa è la strada. Fin qui abbiamo fatto tante cose bene, su altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è costante. E mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà".