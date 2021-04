Pirlo: “Tanta voglia di rivalsa, abbiamo in mente dove dobbiamo arrivare”

Il tecnico presenta la sfida di domani contro la Fiorentina

redazionejuvenews

La Juventus è attesa domani dalla trasferta a Firenze, dove alle 15 scenderà in campo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Parma, vorranno ottenere altri tre punti per continuare la corsa Champions, che li vede ad un punto dal Milan al secondo posto, ed appaiati al terzo con l'Atlanta. Il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo presenta la partita di domani dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

FIORENTINA - "Mi convince lo spirito che abbiamo in allenamento, che ha ogni calciatore. Abbiamo in testa l'obiettivo della qualificazione Champions e andiamo avanti per raggiungerlo. Affrontiamo una squadra che lotta per non retrocedere ma ricordiamo la partita di andata, forse la peggiore fatta, e quindi abbiamo voglia di rivalsa contro una squadra che storicamente ci è contro per tanti fattori. Speriamo di fare un bel risultato".

DYBALA - "Più passano le partite più sta meglio, le gambe cominciano a girare meglio. Anche lui si sente meglio, decideremo nell'allenamento di oggi".

RONALDO - "Prima di me lo hanno gestito in tanti, ho un bellissimo rapporto con lui. Ha sempre voglia di fare bene, si arrabbia anche quando perde in allenamento. Ha sempre voglia di vincere e di aiutare la squadra, questo è un lato positivo per tutti i ragazzi".

DIFESA - "Chiellini sta bene, lo valuteremo come Danilo che ha ancora qualche strascico dall'ultima partita ma non dovrebbe avere areavi problemi".

SUPERLEGA - "Prima di Parma non si parlava di altro, magari ha influenzato un po' i ragazzi ma il nostro obiettivo è la qualificazione Champions e dobbiamo vincere più partite possibili per raggiungerla. Noi sappiamo quello che stiamo facendo e che dobbiamo fare, se ne parlerà ancora ma non ci facciamo distrarre".

CHIESA - "Non sarà tra i convocati perchè ancora non ha recuperato".

RAMSEY - "Potrebbe essere della partita, non ha giocato tanto in questo periodo perché ha avuto qualche problema che non gli ha consentito di allenarsi al meglio e di essere a disposizione. È qualche giorno che sta meglio e potrebbe giocare".

APPROCCIO - "Quattro gare in trasferta sono relative, ci sarà il tempo per organizzare qualsiasi cosa tra viaggi e recuperi. Domani giocheremo alle 15, non so se è un vantaggio giocare prima delle altre ma a noi non cambia niente, dobbiamo vincere e andremo a Firenze per fare tre punti che è la cosa più importante".

MORATA - "Morata sta bene, non ha giocato dall'inizio l'altro giorno per turn over. Ho tre grandi attaccanti e li faccio girare anche a seconda delle partite. Morata è un giocatore forte che ci ha dato tanto e potrà ancora farlo in futuro".

IACHINI - "Aveva già allenato all'invio della stagione la Fiorentina, ha portato compattezza, ma ovunque va mette la sua impronta. L'abbiamo vista nei video e sappiamo cosa ci aspetterà".

RABIOT - "Ci sta dando tanto, è migliorato e domani giocherà dall'inizio".

CONTINUITÀ - "Mi fido dei giocatori, lavoriamo tutti per un obiettivo che è quello della qualificazione alla prossima Champions League. I ragazzi sanno cosa devono fare, saranno tutte partite difficili che sono convinto affronteremo tutte con attenzione".

CLASSIFICA - "Dobbiamo cercare di fare più punti possibili, poi come arriveremo lo vedremo alla fine. Ma ora dobbiamo guardare partita per partita e cercare di fare più punti possibili".

AMBIENTE - "Agnelli era sereno, si è parlato tanto di lui ma sa quello che deve fare. Porta grande entusiasmo quando viene al campo, e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, di una squadra che vuole finire bene perchè ha nella testa un obiettivo improntate dopo che abbiamo perso per strada il campionato e la Champions. L'obiettivo è in testa a tutti e deve essere un obbligo portare la squadra in Champions. Dobbiamo stare sereni ma concentrati per arrivare all'obiettivo".

DEMIRAL - "Non è a disposizione, ha un risentimento da qualche giorno che non gli consente di allenarsi con la squadra".

BONUCCI - "Vedremo durante l'allenamento chi ha recuperato dalla partita con il Parma e decideremo".

UEFA - "Esclusione dalle Coppe? Non abbiamo paura di questo, siamo convinti di dover terminare la stagione con i nostri obiettivi e sereni su quello che decideranno".