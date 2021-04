ESCLUSIVA – ZOFF: “Per la Juve è doveroso andare in Champions. Buffon? All’Atalanta lo vedrei bene…”

L'ex Campione del Mondo ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni

di Fabio Marzano

Dopo aver battuto il Parma per 3-1, la Juventus ora dovrà tentare di fare bottino pieno anche a Firenze se vuole restare in piena corsa per un posto nell'Europa che conta. Ma per farlo servirà la migliore Juve, perché quella del Franchi sarà una sfida veramente complicata, anche in virtù della ripresa improvvisa dei Viola. Ad analizzare quello che sarà il match tra bianconeri e gigliati è stato il grandissimo doppio ex Dino Zoff che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra www.

Che partita si aspetta tra Fiorentina e Juve?

"Diciamo che è una partita sempre di cartello e di campanile. Naturalmente sarà una partita calda e credo che entrambe le squadre ci tengono a fare bene, soprattutto per la classifica. Non si sa se sarà un match divertente, interessante e combattuta si, ma divertente non lo so. La potenzialità della Juve in linea di massima è superiore e se teniamo conto che si giocherà senza pubblico, sarà sicuramente un buon vantaggio per i bianconeri".

Pensa che Vlahovic sia pronto per una big? Magari per la Juve?

"La Juve ha gia molti attaccanti. Sta facendo particolarmente bene e certamente ha il futuro dalla sua parte, credo che possa star bene in molte squadre. E' anche vero che a Firenze è piu facile giocare per questo tipo di punte, ma quando sali di livello le difficoltà aumentano".

Crede che la Juve riuscirà a qualificarsi in Champions?

"E' doveroso. Non voglio pensare ad un fallimento del genere e vederla fuori dalla Champions".

Per quello che si è visto fino ad ora, pensa che l'Inter sia diventata piu forte della Juve?

"Che quest'anno la Juve avesse avuto dei problemi era logico. Ha avuto molti giocatori nuovi e dopo nove anni diventa tutto piu in salita e tutte le componenti erano a favore dell'Inter, ma nel prossimo anno è tutto da vedere...".

Pensa che l'eventuale ingresso di Del Piero e Trezeguet in società potrebbe essere un bel segnale di svolta?

"Non mi sono mai posto questo problema. Non conosco neanche Trezeguet come persona solo da giocatore, però penso che se la Juve arrivi a questo abbia fatto le sue dovute considerazioni".

Dove vedrebbe Buffon nella prossima stagione?

"Buffon lo vedrei bene ovunque. Se lui ha voglia di continuare e di giocare è giusto che lo faccia, l'importante è che giochi e che vada in una squadra che gli dia spazio, tipo l'Atalanta".

