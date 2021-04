Toni: “Dybala ha bisogno di tempo per migliorare l’intesa con Ronaldo”

L'ex attaccante ha parlato della Juventus

L'ex calciatore e attaccante della Juventus Luca Toni ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, parlando della sua ex squadra e di Paulo Dybala: "Ha fatto vedere cose buone ed altre meno, ma è in ripresa dopo il lungo stop ed è normale che non sia al meglio. Bisogna dargli un po' di tempo per tornare ad essere quel giocatore importante che i tifosi juventini si aspettano: il rush finale sarà decisivo sia per la Juve in ottica Champions che per lui, per il suo futuro. Se è vero che chiede cifre di un certo tipo come quelle che girano dovrà dimostrare di essere decisivo da meritare un ingaggio così elevato. L'intesa con Ronaldo può migliorare, anche se il partner ideale di Cristiano resta Morata, perché sa attaccare gli spazi, mentre Dybala è un giocatore un po' come Ronaldo, che preferisce ricevere il pallone sui piedi, anche arretrando verso il centrocampo. Negli ultimi anni CR7 ha un po' cambiato il suo modo di giocare: arretra di più e dà meno profondità".