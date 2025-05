Estigarribia: “L’attuale Juve non è squadra come nel 2011”

Marcelo Estigarribia ha parlato dell'attuale Juventus: per il calciatore, la squadra ricorderebbe il gruppo bianconero della stagione 2011

Intervistato per TJ, Marcelo Estigarribia ha parlato della dell’attuale Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve, al momento, non è una squadra vincente. La mancanza di successi mi sembra molto simile al periodo vissuto prima che arrivassi io nel 2011. Mi ha sorpreso il fatto che abbiano cambiato allenatore prima della fine della stagione, era da 15 anni che non accadeva. Raggiungere la qualificazione in Champions può essere un buon traguardo per tutti, ma qui sono abituati a vincere e questo risultato potrebbe non essere visto benissimo. La Juventus ha dimostrato di non essere squadra”.

Estigarribia: “La stagione della Juve non dipende solo dalla perdita di Bremer”

Il calciatore ha proseguito: "Inter e Napoli si sono rivelate migliori da questo punto di vista. E' il gruppo a vincere, non il singolo giocatore. La rosa dei bianconeri è anche buona nelle individualità, però non è stata squadra nei momenti cruciali della stagione. Molti danno la colpa all'infortunio di Bremer, ma non sono d'accordo. Non è la mancanza di un solo calciatore, seppur forte, a non farti lottare per lo scudetto. Per me il ritorno di Conte sarebbe più importante dell'acquisto di un top player. Ho sempre detto in questi anni che la Juve lottava per vincere lo scudetto, con il mister lo vincerebbe subito al primo tentativo. La storia parla per lui, ovunque è sempre riuscito alla prima o alla seconda volta".