Juve, Cobolli Gigli: “Fiducioso per la Champions. Conte? Contrario ai ritorni”

Intervenuto su Sportitalia l'ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della corsa Champions e del futuro di Tudor e Conte

Intervenuto su Sportitalia l’ex presidente della Juve Cobolli Gigli ha parlato della corsa Champions: “Fiducioso sì, con l’animo del tifoso. Da persona comune invece mi rendo conto degli ostacoli da superare in queste ultime due sfide, che non sono semplici. L’Udinese avrà voglia di riscatto, il Venezia, qualora come penso fosse ancora in ballo fino all’ultimo per salvarsi, si difenderebbe con le unghie e con i denti. C’è bisogno di una presa di coscienza che serva grande determinazione e, vedendo i gol che arrivano nel recupero, grande attenzione. Ma per me Tudor sta facendo il possibile per dare un gioco efficace, ma i giocatori non stanno rendendo al meglio. Lasciando stare gli errori di Giuntoli. Chiellini? Ho stima profonda per lui, come uomo e per quello che è stato come calciatore. Se avesse un ruolo più di responsabilità ne sarei contento”.

Juve, le parole di Cobolli Gigli

Su Tudor: "Mi sembra di aver capito che abbia possibilità di rimanere in caso di quarto posto. Poi servirebbe capire cosa fare, ma prima di prendere delle decisioni avventate, gli darei la possibilità di giocare il Mondiale per Club. Magari tolto l'incubo di dover arrivare al quarto posto, potrebbero giovarne il gioco e la qualità. Proseguirei con Tudor prima di fare esperimenti che potrebbero anche non dare risultati sperati. Conte? Ha dimostrato ancora una volta quanto vale, non che ce ne fosse bisogno. Sono abbastanza contrario ai ritorni. Allegri mi è sempre piaciuto per esempio, ma sarebbe sbagliato far tornare anche lui. Conte potrebbe fare cose buone, ma vorrebbe una squadra strutturata in una certa maniera. Vedo che si dice dispiaciuto per non avere abbastanza qualità nel Napoli, non so se la Juventus possa permettersi il lusso di fare a Conte la squadra come lui la vorrebbe". Chiosa finale su Osimhen: "C'è sempre da risolvere la questione dello stipendio a Vlahovic. Far andare via lui per prendere Osimhen non risolverebbe il problema economico. Il senso d'appartenenza poi si crea puntando su giocatori magari più giovani, ma che ci metterebbero l'anima per far giocare bene la squadra".