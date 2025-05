Rassegna stampa – La Juve suda freddo: ansia per la lotta Champions

Dalla lotta Champions fino al tennis e le ultime novità di mercato: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è venerdì 16 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con il tennis: “I magnifici set. Sinner troppo forte, Paolini in finale”. In taglio alto: “Il Milan studia Italiano”. A lato: “Batticuore scudetto. McTominay e Barella all’ultimo respiro”. In basso: “Jasmine domani sfida Gauff” e “Maxi caduta al Giro. Oggi Roglic può tornare in rosa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Cambia tutto“. E ancora: “A 2 giorni dal turno in contemporanea si respira l’ansia della Juventus”, “Yildiz vuole i punti Champions” e “Scudetto, Europa e Salvezza: gli intrecci di tre volate mai viste”. A lato: “E quando mi ricapita?”. In basso: “Napoli favorito. Ci pensa Lukaku”, “Inzaghi sceglie l’altra Inter” e “Sinner ingiocabile. Paolini sogna”.

Tuttosport

"Jannik da lacrime agli occhi", questo il titolo di Tuttosport. A lato: "Jasmine. Che bella storia!". In taglio basso: "Nuove punte Juve. Avanti su Lucca", "Caos Milan. Sarri in pole. Assalto City a Reijnders", "Cairo, hai Saputo del Bologna? Stesso fatturato…", "Yamal show. Barcellona campione di Spagna" e "La città della gioia: Orso, ora canti tu".