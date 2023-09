Esports Juventus, nuovo torneo per la squadra di DSYRE

Il sito ufficiale della Juventus ha annunciato una nuova sfida per gli Esports . Ecco il comunicato: "Juventus e DSYRE annunciano una grandissima novità. Sì, perchè dopo la creazione del team eSports per EA Sports FC - laureatosi campione della eSerie A per la prima volta nella competizione nella stagione 2022/2023 - nasce anche il nuovo team di Rocket League. Juventus DSYRE ha, quindi, annunciato la formazione di questa super squadra che sarà impegnata dal 12 settembre 2023 al 9 novembre all'Italian Rocket League Championship (IRC), il torneo più prestigioso d'Italia.

Per chi non conoscesse Rocket League: è un popolare videogioco che fonde elementi di calcio e corse automobilistiche, consentendo ai giocatori di controllare auto capaci di saltare e accelerare per segnare gol con la palla. Rocket League con più di 87 milioni di giocatori al mondo, negli ultimi 5 anni ha raddoppiato la propria utenza. L'ambiente competitivo di Rocket League, con oltre 300 tornei nel 2022, ha visto un aumento della viewership del 272% rispetto al triennio precedente, per arrivare al picco di quasi 470mila spettatori contemporanei per le finali RLCS del 2023 (Fonte: Esports charts). Ora, però, scopriamo chi sono i nostri players!