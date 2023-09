Dicono che Allegri può lasciare la Juventus: ecco perché / News

Allegri e la Juventus, un rapporto che dura (in totale) da 8 anni e che potrebbe concludersi in maniera inaspettata. In questo inizio di stagione non sono mancate le polemiche rispetto a quello che è stato il calciomercato, ma anche circa quello che è il progetto Juventino. Max è stato spesso accusato di non aver dato nessun genere di gioco alla squadra e quello che era il suo "scudo" nel passato, adesso non sembra reggere più. Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E lui, sapeva vincere. La scorsa stagione è stata comunque una mezza delusione e da lì, si sono inasprite le parole, i pareri e le polemiche nei suoi riguardi. Tanto da generare indiscrezioni anche rispetto al suo futuro.