ESerie A Tim, la Juventus è campione d’Italia: battuto l’Hellas

La Juventus torna a vincere lo Scudetto. Almeno per quest'anno, non quello della Serie A di calcio, ma quello dei videogiochi. Infatti, proprio qualche minuto fa i bianconeri hanno ottenuto lo storico successo negli esports. La Vecchia Signora, dopo aver battuto Monza ed Hellas Verona, è riuscita a conquistare il tricolore. Grandi festeggiamenti per il team Dsyre e per "DaniPitbull", protagonista delle vittorie.

Servirà una vittoria nello scontro diretto con la Fiorentina eSports per accedere alle Final Eight in programma a metà aprile. In alternativa i nostri gamers avranno un’altra chance per qualificarsi attraverso il Loser Bracket. Una volta superato con successo il team viola, si spalancherebbero davanti ai bianconeri le porte della Final Eight in programma a metà aprile. La stagione, dunque, è entrata nel vivo e la curiosità di scoprire fino a che punto potranno spingersi i nostri players bianconeri è tanta. Da fine marzo a fine aprile saranno molti gli impegni che li vedranno coinvolti: il 28 marzo, come detto, andrà in scena il play-off contro il team eSports della Fiorentina, il 30 e il 31 marzo, invece, sarà tempo di qualificazione al FIFA eClub con la modalità del due contro due (2vs2) e i gamers coinvolti saranno Danipitbull e Denuzzo e infine il 22 e il 23 aprile tutti sotto con la fase a eliminazione diretta della eChampions League a Londra. Insomma, tanti appuntamenti importanti da non perdere che i nostri gamers vorranno sicuramente provare a vivere da protagonisti portando in alto i colori bianconeri".