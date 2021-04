Juventus: “Escluse lesioni muscolari per Chiesa”

Il comunicato del club

Con la notizia della creazione della Superlega, con la Juventus tra le squadre fondatrici di questa nuova competizione, la sconfitta di ieri contro l'Atalanta è passata in secondo piano. Il club bianconero, che a questo punto in campionato, almeno sulla carta, non avrebbe più obiettivi da raggiungere, vuole però terminare al meglio una stagione fin qui risultata altalenante. In programma in calendario c'è la sfida dell'"Allianz Stadium" di mercoledì sera contro il Parma, ancora in lotta per racimolare i punti necessari ad evitare un'amara retrocessione in Serie B. Una partita alla quale, probabilmente, non prenderà parte Federio Chiesa, esterno della squadra di Pirlo che, nella sconfitta di Bergamo, ha rimediato un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.