Di Livio: “I bianconeri hanno una rosa corta. Su Fabian Ruiz…”

Angelo Di Livio , ex calciatore della Juve , ha detto la sua a Tuttosport. Ecco le sue parole: "I bianconeri hanno una rosa corta, quella è la principale differenza al momento. Spero che il club intervenga sul mercato a gennaio. Se indovinano due giocatori di livello, possono davvero arrivare molto in alto….

Non è un mistero che stiano cercando un centrocampista. Tra i nomi circolati finora dico Fabian Ruiz: lo spagnolo alzerebbe la qualità della rosa a livello di palleggio e ha nei piedi 4-5 gol come chiede Allegri. Giuntoli lo conosce bene e al Napoli non era niente male.