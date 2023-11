Di Livio: “Alla Juve serve un giocatore. Vlahovic e Chiesa condizionati”

Intervistato a Tmw, Angelo Di Livio ha parlato delle necessità che la Juventus avrebbe in vista del calciomercato invernale. Ecco le sue parole: "Serve uno di qualità e quantità, l'avranno individuato. Per questo dico che ho fiducia nella Juventus: se riesce ad arrivare a gennaio attaccata all'Inter, sul mercato devono fare qualcosa sicuramente. Sappiamo i giocatori che piacciono ad Allegri, di corsa e di qualità. Mi fido di Giuntoli perché è un maestro in questo".