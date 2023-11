Rassegna stampa – L’Italia si qualifica all’Europeo. La Juve su Thuram Jr.

La rassegna stampa di martedì 21 novembre. Gli azzurri ritornano agli Europei per difendere il titolo. I bianconeri sfidano l'Inter

Oggi è martedì 21 novembre 2023 e la redazione di Juvenew.eu vi augura una buonissima giornata. Prime pagine dedicate alla sofferta qualificazione al prossimo Europeo, dopo lo 0-0 di ieri sera contro l'Ucraina. Intanto i bianconeri si preparano al derby d'Italia in programma alla ripresa del campionato. Andiamo alla scoperta delle principali novità di giornata sui bianconeri .

Prima pagina dedicata alla qualificazione degli azzurri con il titolo "Eccoci", per difendere il titolo vinto tre anni fa. Trafiletto basso che invece parla di Juve con Allegri che sfida Inzaghi per il vertice della classifica di Serie A.

Anche qui prima pagina tutta per l'Italia che soffre ma conquista la qualificazione all'Europeo. Interessante il trafiletto basso che parla di una sfida di mercato tra Juve e Inter per Kephren Thuram . Il francese del Nizza è valutato 40 milioni , ma il fratello Tikus spinge il secondo figlio di Lilian verso Appiano.

Tuttosport

Prima pagina sul ritorno dell'Italia all'Europeo per difendere il titolo. Il trafiletto basso invece è dedicato al recupero di Locatelli verso il derby d'Italia. Secondo il quotidiano torinese, il centrocampista bianconero potrebbe indossare una protezione speciale per scendere in campo domenica contro i nerazzurri.