Di Chiara: “La Juventus ha sbagliato la gestione negli ultimi anni”

Cosa può fare Vlahovic in questa stagione? E' un attaccante di razza, potenzialmente può arrivare vicino ai 20, se entra con la testa giusta. E' un umorale, deve essere preso per il verso giusto ma ha potenzialità enormi che devono essere espresse.

Come giudico la coppia Vlahovic-Chiesa? Se sono tutti e due in condizione con la testa giusta sì. Sono tutte e due particolari come carattere, ma potenzialmente possono fare molto bene. Chiesa è un individualista, è molto bravo partendo largo e può essere più produttivo per Vlahovic che copre l'area".