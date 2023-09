ESCLUSIVA JUVENEWS / Parla il primo allenatore di Federico Chiesa

Il primo allenatore di Federico Chiesa parla in esclusiva ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco cosa ci ha raccontato

In merito a ciò, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Alessandro Francini , primo allenatore e mentore assoluto del talento bianconero.

Come hai visto il “tuo” Chiesa contro l’Empoli?

“Finalmente ho rivisto il mio Federico. Sprintoso, carico, voglioso di dimostrare, di lottare su ogni pallone, con la fame e il coltello tra i denti. Quando sta così fisicamente, è giornata nera per l’avversario”.

“Sono d’accordo con Allegri. Chiesa deve giocare più vicino alla porta, segnare, far salire la squadra in termini di superiorità numerica. Questo è finalmente lui nella sua essenza”.

Si è sbloccato in virtù del fatto che viene schierato in coppia con l’amico Vlahovic?

“Sicuramente incide, ma tatticamente. Nella nuova posizione di seconda punta che si è ricavato, ora è più libero di prima. Non è limitato dalla linea di gesso laterale, ma può anche venire a giocare e accelerare all’interno, con Vlahovic che gli lascia spazio. Mi sembra ritrovato al 100% e farà una grandissima stagione. Vedrete”.

“Può trascinare la Juve a vincere lo scudetto. Il Pallone D’Oro, in questa stagione, la vedo difficile, però…”.

“Però, quando la Juve farà le coppe europee, perché non pensarci? Federico, per talento e costanza, può ambire a quel premio. E fidatevi che, se se lo pone come obiettivo personale, lo raggiunge”.