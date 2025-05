Devincenzi: “La Juve aveva fatto un sondaggio per Bonny”

Francesca Devincenzi ha parlato dell'attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny, rivelando una presa di informazioni da parte della Juventus

Intervistata a 1 Football Club, Francesca Devincenzi, direttrice di Parmapress24, ha parlato dell’attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny, rivelando un interesse recente nei suoi confronti da parte del Napoli, ma anche, tra gli altri, della Juventus. Di seguito, le parole espresse dalla giornalista.

Le parole di Devincenzi su Bonny

“Pare che il Napoli abbia fatto un primo approccio già dopo la gara di andata, quindi più di un girone fa: era la terza giornata di campionato, e il Napoli fu la prima squadra a muoversi concretamente. L’unica offerta arrivata al Parma, però, ad oggi, è quella dell’Inter: 20 milioni più una contropartita tecnica. Al momento pare essere l’unica proposta realmente arrivata sul tavolo. La Juventus aveva fatto solo un sondaggio. Diciamo che sicuramente Bonny sarà uno degli uomini mercato. Il Parma, però, credo che non scenderà sotto i 25-28 milioni. Dipenderà molto anche da come finirà questa stagione e dagli obiettivi fissati per la prossima. Il presidente ha il potere economico per decidere di non cedere nessuno, ma è chiaro che poi devi fare i conti con eventuali malumori dei giocatori. Bonny ha solo 21 anni, è al suo primo anno in Serie A, quindi ha margini di crescita importanti che giustificano una valutazione alta”. Leggi anche le parole di Bonny dopo Parma-Juventus <<<