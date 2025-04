Parma-Juve, Bonny: “Partita che ci ricorderemo per tutta la vita”

Intervistato nel post match della vittoria in Serie A contro la Juventus, ha parlato l'attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A contro la Juventus, ha parlato l’attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny. Ecco le sue parole: “Ci ricorderemo di questa vittoria per tutta la vita. Abbiamo giocato come grandi uomini, tutti con lo stesso spirito. Quando c’è un ambiente così, non è facile ma aiuta tanto”.

Il calciatore ha proseguito: “Noi siamo una squadra di ventisei giocatori, ventotto se consideriamo chi oggi non è stato convocato. Siamo tutti pronti a giocare. Mi dispiace per Bernabè ed Estevez. Speriamo che ritornino presto. Però siamo in ventisei, se uno esce un altro entra. Leoni? E’ appena uscito dalla scuola ed è già così. E’ un mostro. Salvezza? Guardiamo a ogni partita come una finale senza guardare troppo avanti. Lunedì abbiamo la prossima ed andiamo con lo stesso spirito”.