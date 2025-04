Juventus, le statistiche della gara con il Parma

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Parma.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus ha subito 10 gol di testa in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2009/10 (10 anche in quell’occasione). Il Parma è rimasto imbattuto in sei gare di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2014 (serie di 17 in quell’occasione). Tutte le tre reti in Serie A di Mateo Pellegrino sono arrivate in casa e due di queste di testa. Prima di Emanuele Valeri, gli ultimi giocatori italiani a fornire almeno cinque assist in una stagione di Serie A con il Parma erano stati Mattia Cassani (5), Antonio Cassano (6) e Marco Parolo (6), tutti nel 2013/14”.

Le altre statistiche

"Emanuele Valeri (cinque) è tra i quattro difensori italiani che hanno servito almeno cinque assist in questa Serie A, insieme a Raoul Bellanova (otto), Federico Dimarco (sette) e Tommaso Augello (sei). Il primo tiro nello specchio della Juventus in questo incontro è arrivato solo dal 65° minuto di gioco, con Randal Kolo Muani. Il Parma ha trovato la rete in un primo tempo in Serie A per la prima volta dallo scorso 22 febbraio (Bonny contro il Bologna) – inoltre, tutte le ultime quattro reti dei gialloblù contro la Juventus nel torneo sono arrivate prima dell'intervallo. Simon Sohm ha disputato oggi la sua 150ª gara in tutte le competizioni con il Parma".