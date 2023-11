Danilo: “Vi racconto lo stereotipo classico del calciatore brasiliano”

"Vuoi dire che anche i calciatori visitano i musei?". Ho fatto un sorriso un po' imbarazzato e ho proseguito. Anche durante uno dei miei mille viaggi in giro per il mondo con il mio club, stavo chiacchierando con alcuni membri dello staff e con alcuni compagni per passare il tempo durante il lungo viaggio. Poiché ognuno di noi proveniva da un Paese diverso (l'equipaggio era portoghese), abbiamo parlato in inglese, dove presumibilmente tutti si capivano. A un certo punto, uno dei membri dell'equipaggio mi disse: "Parli molto bene l'inglese, Danilo!". Ho risposto che era grazie alla mia esperienza a Manchester, dove ho trascorso due anni, e anche perché prima, quando vivevo ancora in Portogallo, avevo già studiato la lingua per conto mio, ma lui ha aggiunto: "Ma non è normale. I tuoi colleghi normalmente non studiano!".