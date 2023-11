Conte alla Juventus: Pedullà ne parla in diretta tv, ecco cosa ha detto

Antonio Conte ha recentemente espresso il desiderio di un nuovo "matrimonio" senza nominare la Juve direttamente. Tuttavia, è evidente che il suo cuore è legato al club bianconero. La sua volontà di tornare sulla panchina della Vecchia Signora è chiara, ma c'è da valutare l'opportunità di tali dichiarazioni, soprattutto con un altro allenatore come Allegri in carica fino al 2025. Se qualcuno avesse fatto simili dichiarazioni quando Conte era in carica, è facile immaginare la reazione negativa che avrebbe avuto. In questo senso, Alfredo Pedullà ha spiegato molto bene quale sia la situazione attuale sulla questione.

Pedullà sul possibile ritorno di Conte alla Juventus

Si è parlato di presunti accordi per il prossimo anno, ma al momento - secondo Pedullà - non ci sono basi concrete per confermarli, sebbene molte voci ne parlino. È innegabile che Conte si senta legato alla Juventus al 100%, ma l'eventuale ritorno dipende da entrambe le parti. Attualmente, è difficile immaginare un suo ritorno alla Juve, almeno nell'immediato. A fine novembre, preferiamo restare cauti e non fare ipotesi troppo spinte. Conte potrebbe desiderare la Juve come prima scelta, ma non è detto che la situazione sia reciproca. Allegri avrà ancora un anno di contratto la prossima estate, e sebbene la situazione possa cambiare, dipenderà dall'esito della stagione in corso. Se la Juve dovesse cercare un nuovo allenatore, potrebbero essere considerati altri profili come Thiago Motta, Palladino o altri, piuttosto che un ritorno al passato. Siamo solo a fine novembre, c'è tempo per valutare e vedere come si evolveranno le situazioni. Detto questo, noi abbiamo provato ad immaginare come sarebbe la formazione con Conte in panchina: eccola <<<