Juve, infortunio Danilo: fissata la data del rientro

Dopo il lungo infortunio Danilo si prepara finalmente a tornare in campo: la data del rientro del capitano della Juve

Danilo è molto più di un difensore per la Juve, è il capitano e trascinatore della squadra bianconera, uomo fondamentale dentro e fuori dallo spogliatoio. Per questo la sua assenza per infortunio è ancora più pesante.