Cobolli Gigli: “La Juventus sta trovando coesione e risultati”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua all'Interista. Ecco le sue parole: "Questo è il derby d'Italia. Per come la sento da tifoso, supera anche il derby con il Torino. I nerazzurri sono sempre stati i miei avversari principali, diciamo così, cercando di tenere toni normali.