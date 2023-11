Verso il derby d’Italia: Inzaghi perde pezzi, lesione per Bastoni

Secondo quanto riportato da Gazzetta, la risonanza a cui si è sottoposto Bastoni ha evidenziato una lesione al polpaccio, seppur di lieve entità. Gli esami dovrebbero essere ripetuti martedì dallo staff dell'Inter per capire l'evoluzione del guaio, ma appare evidente come sia da considerare out almeno per la Juventus. Più facile prevedere un percorso che lo rimetta in sesto per il Napoli, dopo quindi aver saltato anche il Benfica.