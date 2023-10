Christillin: “UEFA? I rapporti con la Juventus sono cambiati”

Evelina Christillin , membro UEFA e tifosa bianconera, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "So che in UEFA ci sono stati dei contatti personali molto apprezzati con il nuovo management, in particolare col presidente Ferrero, l'ad Scanavino e il dott. Calvo. I rapporti con la Juventus sono cambiati, d'altra parte lo stanno dimostrando i fatti.

Il presidente Ferrero è un grandissimo gentiluomo, è stato riconosciuto in tutti gli ambiti in cui si è presentato (FIGC, Lega, Nyon) e sta cercando di far funzionare tutta la macchina nel modo migliore. Mi permetto di dire una cosa: noi innamorati della Juventus non vogliamo scordarci il passato, perché per questi 100 anni dobbiamo solo ringraziare solo la famiglia Agnelli per quanto regalato allo sport e ai tifosi di tutto il mondo.