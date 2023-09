Christillin: “Club arabi in Champions? Assolutament no”

Evelina Christillin, membro UEFA e tifosa della Juve, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "Innanzitutto non credo si fermeranno visto come si sono mossi negli altri sport, a partire dal golf: possono contare sul fondo Pif, un portafoglio quasi illimitato. L’acquisto di Ronaldo non mi ha colpito più di tanto perché gli anni passano per tutti e anche per lui.