Calciomercato / Ecco la Juventus dei sogni: la lista di Giuntoli è da urlo

La Juventus del prossimo anno sarà decisamente diversa rispetto a quella che stiamo vedendo in questa stagione. Il motivo è semplice e risiede nel fatto che i cambiamenti saranno radicali, considerando che addirittura la guida tecnica potrebbe non essere la medesima.

In questo senso, Giuntoli sembra avere le idee chiare: qualsiasi sia la direzione da intraprendere, comunque dovrà esserci un unico grande comune denominatore. Che risponderà alla parola sostenibilità. Questo non significa che arriveranno calciatori a basso costo. Anzi. Magari arriveranno calciatori costosi ma più in generale possiamo dire che chi arriverà, dovrà essere percepito con la duplice veste dell'investimento oltre che del nome che possa aiutare la rosa a crescere nell'immediato.