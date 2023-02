Chiellini racconta: “Vi racconto lo scambio di maglia con Chiesa…”

Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni nella nuova serie su Federico Chiesa, "Back on Track". Ecco le sue parole: "Federico dopo la sua prima partita in Serie A contro la Fiorentina, mi chiese di scambiare la maglietta. Io gli diedi la mia e lui stava per darmi la sua ma gli dissi: ‘Fede è la maglia dell’esordio tienila. Avremo modo in futuro di darmi una tua maglietta. Mi dispiaceva togliergliela ad un ragazzo agli inizi. Sarà strano anche per me non esserci l’anno prossimo ma vi seguirò, dovrete spiccare il volo da soli. Mi mancherà tutto dei ragazzi, ho la consapevolezza che qui è stato davvero tutto perfetto".