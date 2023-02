Juve, Chiesa ricorda l’infortunio: “Ho sentito spaccare tutto”

Nel documentario uscito su Prime Video "Back On Track", l'attaccante della Juve ha ricordato il momento del suo infortunio contro la Roma: "Stavo per calciare, mi entra Smalling e sento una fitta pazzesca al ginocchio. In un primo momento pensavo mi fossi strappato, vado a terra e sento il ginocchio che mi si spegne. Entra in campo e il dottore e gli dico ‘Doc non mi sento più il ginocchio’. A bordocampo dico ‘Provo’, ma ad ogni passo sentivo ‘Stock, stock’.