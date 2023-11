Cesar: “La Juventus potrebbe fare una stagione da incorniciare”

Cesar, ex calciatore dell'Inter, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della prossima partita tra le due squadre.

Cesar, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Sportitalia. Ecco le sue parole sul derby d'Italia tra bianconeri e l'Inter, in programma il 26 novembre: "Derby d’Italia? Sarà duro, la Juve punta tutto sul campionato e l’Inter ha una rosa ampia. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una grande partita.