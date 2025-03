Ceravolo: “Alla Juventus basterebbe il quarto posto?”

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento complicato.

Franco Ceravolo, ex dirigente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a 1 Station Radio: “Sicuramente l’ambiente juventino non è contento in quanto alcuni obiettivi su cui si puntanti non sono andati a buon fine. Per quanto riguarda il campionato, ci sono ancora nove partite da giocare, ma all’inizio della stagione non credo che avessero come obiettivo solo il quarto posto, ma sicuramente era di vincere il campionato e di fare bene in Champions League e Coppa Italia. Purtroppo i tifosi sono esigenti, e questo lo sappiamo. Nonostante tutto credo che la Juventus abbia tutti i mezzi per arrivare al quarto posto, ma allo stesso tempo bisogna riconoscere che il club è un po’ lontano da quelle che erano le aspettative iniziali”.

Sulla Juve

“Mancare la qualificazione in Champions sarebbe grave? Questo è verissimo, perché oggi purtroppo per restare in piedi bisogna qualificarsi sempre in Champions League. Gatti al Napoli? Non lo so, questa è una negoziazione che fanno gli addetti ai lavori. Devo dire che tanti ex giocatori della Juventus sono stati valorizzati, come Spinazzola o lo stesso Kean. Adesso parliamo di Gatti, ma ancora è presto. Gatti è un buon giocatore, ma le valutazioni le fanno gli esperti del settore”. Intanto ecco le ultime sulle Women<<<