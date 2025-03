Juventus, esonero Motta: Balzarini ha appena detto che...

Thiago Motta continua a far parlare di sé. Quale futuro per il tecnico della Juventus? A fare il punto, ci ha pensato Balzarini

Regna grande incertezza in casa Juventus. E non ci riferiamo solamente ai dubbi che aleggiano intorno al club e intorno al progetto juventino siglato dal nuovo corso di Thiago Motta, no, ci riferiamo anche a cosa potrebbe accadere nel futuro di medio tempo. nel senso, Thiago Motta resterà in panchina fino alla fine della stagione o potrebbe essere esonerato prima? E se la squadra arrivasse quarta in classifica, centrando quindi la qualificazione alla prossima Uefa Champions League, Thiago Motta verrebbe confermato? Domande da cento milioni di dollari, come si suol dire. Che, al momento, non trovano risposta certa. Ma c’è chi, informato e vicino alle cose della Continassa, prova a fare un punto della situazione. Gianni Balzarini, ad esempio, ha detto la sua dal proprio canale YouTube.

“Genoa decisivo? Vi dico che…” / News Juventus

Secondo Gianni Balzarini è molto probabile che Thiago Motta resti sulla panchina bianconera fino al termine della stagione in essere. Come riportato da Tuttojuve, il giornalista ha detto che: “La Juve andrà avanti con Thiago Motta fino alla fine della stagione. Adesso già sento e leggo Juve-Genoa sarà decisiva. Non sarà decisiva, non credo. La Juve andrà avanti fino alla fine della stagione con Thiago Motta. Ieri Giuntoli, nel confermarlo, nel dire che si procede tutti insieme, se ne esce tutti insieme, alla fine dell’intervista ha anche detto: ‘le analisi si fanno alla fine’. Cosa che vi ho sempre detto: la Juve è abituata ad agire così e le somme si tirano alla fine e va da sé che la società tirerà le somme anche sui dirigenti. Perché ci sta e anche lui stesso lo sa di essere a sua volta in discussione”. Una serie di argomentazioni validissime che fanno calare le quotazioni relative ad un avvicendamento, a campionato ancora in corso, sulla panchina della Juventus.