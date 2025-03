Juventus Women U19, vittoria nel torneo di Viareggio

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria del torneo di Viareggio.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della vittoria del torneo di Viareggio. Ecco il comunicato: “È dolcissimo per la nostra Primavera femminile l’epilogo della Viareggio Women’s Cup. Le bianconere, infatti, superano 2-0 le pari età del Milan nella finale del prestigioso torneo giovanile e tornano a casa con il morale alto per un successo ampiamente meritato. Un successo netto, senza incassare reti proprio come successo nel match contro la SPAL, che ha permesso alla squadra di Marco Bruzzano di entrare ufficialmente nella storia diventando la società con più titoli vinti: tre, con quello di questo pomeriggio, proprio uno in più del Milan”.

Sulla vittoria

"Un successo che è arrivato grazie a una rete per tempo, o meglio grazie a una rete e a un'autorete. A sbloccare la sfida è stata una delle più giovani, nonchè una delle migliori in campo: la classe 2008 Copelli, a segno al decimo minuto di gioco. Nella ripresa, poi, intorno al 20′ è arrivato il raddoppio grazie all'autorete di Vitale che ha deviato nella sua porta l'insidiosa conclusione di Tosello. Al triplice fischio, poi, è iniziata la festa, ovviamente tutta a tinte bianconere".