Ceccarini: “Juve, per gennaio salgono le quotazioni di Sudakov”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua sulla Juventus , parlandone a TMW. Ecco le sue parole: "Poco più di un mese all’apertura del mercato e lavoro sempre più intenso per tante squadre. È il caso soprattutto della Juventus, che a breve inizierà l’assalto decisivo al centrocampista. La lista è ampia ma in questo momento ci sono un paio di profili sui quali si sta concentrando l’attenzione.

Il primo è Sudakov dello Shakhtar, trequartista ma che può giocare anche da mezzala offensiva. Gli osservatori del club bianconero lo hanno visionato molte volte e le risposte sono state tutte positive. La Juventus è pronta ad accelerare. Un’operazione che si potrebbe aggirare su una cifra tra i10 e i 15 milioni di euro. Parallelamente c’è anche un altro profilo su cui la Juventus si sta concentrando in maniera importante: Kuadio Koné del Borussia Mönchengladbach, classe 2001. Qui siamo in un ambito di valutazione più alta.

Le qualità sono indiscutibili ma viste anche le richieste il discorso potrebbe essere rimandato a giugno quando il budget sarà più ampio. Per quanto riguarda un’eventuale uscita, la società bianconera è disposta a prendere in considerazione eventuali offerte per Iling Junior che sta trovando poco spazio con Allegri. La Juventus è poi molto soddisfatta del rendimento di Soulé..Per la sua crescita è già stato deciso che resti fino alla fine della stagione al Frosinone, poi rientrerà alla base".