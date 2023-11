Ceccarini: “Non credo che Vlahovic si muoverà a gennaio”

Niccolò Ceccarini , giornalista, ha detto la sua a RadioBianconera, parlando anche della Juve . Ecco le sue parole: "Vlahovic non credo si muoverà a gennaio a meno che non arrivi un'offerta di altissimo livello alla società, ad esempio se l'Arsenal viene e mette sul piatto 100 milioni, la Juve ha i soldi per prendere immediatamente David e cedere Vlahovic, ma è chiaro che si tratta di un'operazione molto improbabile.

Allegri? In primavera sicuramente la società farà il punto con l'allenatore, non credo che le due parti resteranno insieme se non dovesse arrivare l'accordo per un prolungamento contrattuale".