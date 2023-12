Calciomercato Juve, Elkann scatenato: ecco chi vuole comprare

Elkann ha tracciato una visione ambiziosa per il futuro del club, proiettando una Juventus potente e dominante entro il 2024. Al di là delle speculazioni sull'identità del prossimo allenatore, l'obiettivo rimane la costruzione di una squadra capace di primeggiare a livello nazionale e internazionale.

L'aspirazione di Elkann di forgiare una Juventus di spicco implica una strategia complessiva che va oltre la semplice selezione dell'allenatore. Questo progetto ambizioso potrebbe abbracciare una combinazione di fattori chiave: l'acquisizione di talenti giovani e consolidati, lo sviluppo di una filosofia di gioco distintiva e l'investimento nell'infrastruttura e nella tecnologia per garantire un futuro solido al club.

Indipendentemente dal tecnico scelto - che potrebbe essere Allegri o Conte, considerato come un possibile candidato - Elkann è consapevole che la costruzione di una grande Juventus richiede un impegno integrale e a lungo termine. L'obiettivo è plasmare una squadra in grado di competere al massimo livello, fornendo le risorse necessarie per il successo continuo e la stabilità.