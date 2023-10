Ceccarini: “Juve, è possibile il ritorno in bianconero di Bernardeschi”

Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato, ha detto la sua a TMW sulla Juve . Ecco le sue parole: "La Juventus oltre al centrocampo sta facendo riflessioni anche in altri settori. Uno di questi è l’attacco dove qualcosa in prospettiva futura verrà sicuramente fatto. Da capire se a gennaio o direttamente a giugno. Dipenderà molto dall’operazione. Un’ipotesi che sta diventando concreta è quella che porta a un ritorno di Bernardeschi. La sensazione è che il discorso sia già avviato.

Per Allegri sarebbe un’ottima soluzione per avere un’alternativa in più nel reparto. L’esterno (ora al Toronto) nei suoi anni in bianconero si è sempre rivelato molto utile. I rapporti con club, squadra, allenatore e società sono sempre rimasti ottimi. Ecco perché Bernardeschi può di nuovo diventare un giocatore della Juventus. Un affare che anche economicamente soddisferebbe tutti. La formula sarebbe quella del prestito fino a giugno con la Juventus che ovviamente si accollerebbe l’ingaggio per sei mesi, una cifra Intorno ai 2,5 milioni di euro. Insomma Bernardeschi è sicuramente a oggi un nome forte per l’inizio dell’anno nuovo. Se tutto dovesse andare nella direzione giusta, il discorso Berardi verrebbe chiaramente rimandato a giugno.