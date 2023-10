Juve, il riassunto del giorno: parlano Ceccarini e Caruso

Per la Juventus è il giorno dopo la vittoria nel derby, ma non solo. Anche le Women hanno vinto e Caruso ha parlato del match: "La mia nuova posizione in campo? Sicuramente gioco meno vicina alla porta, ma tocco tanti palloni in più e questo aspetto mi piace molto. Io sono a totale disposizione di Mister Montemurro. Chiaramente, poi, se riesco anche a segnare qualche rete sono ancora più contenta".

Anche Ceccarini ha detto la sua: "La società bianconera sta monitorando il mercato internazionale con i suoi osservatori alla ricerca di talenti. Tra i profili che piacciono c’è sicuramente Sudakov, classe 2002, mezzala offensiva dello Shakhtar e già nel giro della Nazionale ucraina. Un prospetto che potrebbe fare molto comodo viste le sue grandi qualità offensive. Un ulteriore segnale anche di un cambiamento di filosofia che sarà ancora più chiaro a partire dalla prossima stagione. Sempre per quanto riguarda il centrocampo (vista anche la conferma della positività di Pogba alle controanalisi) la Juventus sta valutando qualche opzione in chiave futura. A giugno arriverà sicuramente un altro giocatore.

Questo non significa che se ci dovesse essere un’occasione anche a gennaio, magari in prestito, qualcosa il club bianconero potrebbe anche fare. Un’idea porta a Hojbjerg, che non sta trovando molto spazio nel Tottenham e per questo avrebbe voglia di ritagliarsi spazio altrove. Il club inglese a oggi non ha la minima intenzione di cederlo in prestito. Anzi la sua richiesta è davvero alta. Il danese piace anche al’Atletico Madrid. Scalvini piace tanto anche ad Inter e Juventus ma su di lui c’è anche il forte interesse del Manchester United".