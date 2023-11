Causio: “Juventus-Inter? Chiesa può trascinare i compagni…”

Franco Causio , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole su Chiesa a Tuttojuve.com: "Gli allenatori sono importanti, ma chi scende in campo è il calciatore. Lautaro e Barella. se in giornata, sono difficili da contrastare, ma la stessa cosa accade anche nella Juve con Rabiot o Chiesa.

Problema ruolo per Chiesa? Assolutamente no, è un professionista e renderà al meglio nella posizione in cui verrà schierato da Massimiliano. Gli deve esser lasciata libertà di agire, l'augurio è che possa ripetere le prestazioni con Macedonia e Ucraina. Ha praticamente giocato da solo in Nazionale, è riuscito a creare molto di più dei vari Scamacca, Berardi e Raspadori".