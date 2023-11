Barzagli: “I primi dieci minuti di Juve-Inter diranno molto del match”

L'ex bianconero ha proseguito: "L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, crea molto e difende in modo attento e organizzato. La Juventus la conosciamo: la fase difensiva è la sua forza, anche se davanti ha giocatori imprevedibili e in grado di decidere le partite. Sono curioso di vedere i primi 10 minuti: da parte dell’una e dell’altra non deve esserci la fretta di segnare, rischiando di sbilanciarsi. Penso che i nerazzurri avranno l’atteggiamento di sempre, senza snaturarsi. La Juve potrebbe attendere, provando ad azzannare l’avversario nel momento in cui si scoprirà”.