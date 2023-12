Cambiaso: “Bel rapporto con Allegri. Non pensavo di giocare tanto…”

Un obiettivo è difficile fissarlo. Io già non pensavo di giocare con questa continuità, è già tanto per me. Ruolo? Questa è una cosa che ho fin da piccolino, riesco a ricoprire tanti ruoli in campo. Io nasco mezzala, fino all’Under 17. Da lì ho preso un po’ più di corsa e di gambe e mi sono spostato sull’esterno. Ma nasco lì. Sta andando bene, sia personalmente che di squadra. Era quello che volevamo, lottare per le prime posizioni. A me manca ancora un po’ di freddezza, lucidità e un po’ di esperienza.